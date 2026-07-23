Общество
23 июля 16:08
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«Вечерняя Казань»

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Женщина преодолела 7 тысяч км, чтобы попасть к казанским врачам на операцию

У пациентки была опухоль верхнего полюса левой почки.

Женщина преодолела 7 тысяч км, чтобы попасть к казанским врачам на операцию

Автор фото: Минздрав РТ

У женщины с Камчатки обнаружили опухоль почки. Она сама работала медиком, поэтому стала искать хирурга, которому может доверить здоровье. Выбор пал на Республиканский клинический онкодиспансер им. проф. М.З. Сигала в Казани. Женщина преодолела около семи тысяч километров, чтобы пройти лечение, сообщили в Минздраве Татарстана.

Обследование показало наличие опухоли верхнего полюса левой почки. А контрольная компьютерная томография подтвердила рост новообразования. Пациентке рекомендовали органосохраняющее хирургическое лечение по ОМС.

Опухоль была размером в пять сантиметров. Но несмотря на это, хирурги приняли решение сохранить почку. Лапароскопическим методом, через несколько небольших проколов они удалили новообразование, выполнив резекцию. Восстановление прошло быстро, и уже через несколько дней после операции женщину выписали домой.

Ранее сообщалось, что пенсионерке в РКБ удалили опухоль головы размером с теннисный мяч. Сложность была в том, что образование проросло сквозь череп и оболочку мозга.

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