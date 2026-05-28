Альберт Сигал подчеркнул, что это просто подсаживание целого поколения на другой вид потребления никотина.

Денис Гордийко / мэрия Казани

Люди, которые курят вейпы, могут столкнуться с последствиями для здоровья через 15-20 лет. Об этом рассказал врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал. Врач напомнил, что изучением вейпов почти никто не занимался.

- Но, учитывая их стоимость и распространённость, это не переход от сигарет к менее «вредным веществам». Это просто подсаживание целого поколения на другой вид потребления никотина. Важный момент, что это новый негативный продукт, с которого кто-то получает прибыль, и мы ещё будем иметь последствия с этим, — заметил онколог.

Сигал уточнил, что есть публикации о том, что кто-то от передозировок вейпов попал в реанимацию и даже умер, однако он не может их комментировать, так как в его практике подобного не было.

По словам Сигала, у них есть пациенты в больнице, которые перешли от обычных сигарет к вейпам. Он подчеркнул, что это как раз то ядро потребителей, которое никогда не откажется от потребления табака.

Ранее Сигал также рассказал, что экс-сотрудника спецназа ГРУ с раком легкого спасли в Казани. 66-летний пациент курил с шести лет, таким образом, к моменту начала лечения его стаж курения составлял 60 лет. При этом в среднем он курил по две пачки сигарет в день.

