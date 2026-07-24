Ученый является обладателем десяти авторских свидетельств на изобретения.

Автор фото: media.kpfu.ru

На 80-м году жизни скончался профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского Владимир Чугунов. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

В университете он проработал более 45 лет. Звание профессора получил еще в 1994 году. В числе его научных интересов — моделирование процессов бурения, плавления, замораживания и цунами, а также задачи, связанные с фазовыми переходами. Кроме того, Чугунов занимался применением методов группового анализа в гляциомеханике. Он является автором свыше 180 публикаций и семи монографий, а также обладателем десяти авторских свидетельств на изобретения.

Чугунов работал не только в КФУ, но и в Манчестерском университете (Великобритания), Институте Исаака Ньютона в Кембридже, Токийском университете, Оранском университете в Алжире и Дармштадтском техническом университете в Германии.

В числе его наград: звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» (1998), «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2010) и «Заслуженный профессор Казанского университета» (2015), нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2007) и почетная грамота Министерства науки и образования РФ (2003). Церемония прощания пройдет 25 июля на Самосыровском кладбище в 11:30.

Ранее сообщалось о смерти профессора КФУ, учёного и педагога Резеды Мухаметшиной. Она ушла на 63-м году жизни. Коллеги запомнили её не только крупным учёным, но и жизнерадостным, интеллигентным человеком.

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