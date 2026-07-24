От округа к округу взгляды россиян на презенты оказались совершенно разными — на Урале ценят красивую упаковку, а в центре страны любят дарить технику.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Приволжском федеральном округе фаворитами среди подарков оказались полезные и практичные вещи. В целом по России предпочтения очень сильно разнятся. Например, в Северо-Западном федеральном округе редко дарят деньги и предпочитают просто качественно проводить время вместе. В Северо-Кавказском федеральном округе на свадьбу в большинстве случаев дарят деньги, а на 23 февраля — парфюм. Значительная часть жителей Центрального федерального округа не покупают для любимых ничего регионального, делая выбор в пользу гаджетов. К таким выводам пришли аналитики «Одноклассников» и Mail по результатам опроса.

В Южном федеральном округе выделяется другая тенденция — там дарить подарки на свадьбу в принципе приходится намного чаще. Жители Сибири оказались самыми главными сладкоежками, ведь под ёлку они чаще остальных россиян кладут «вкусные» подарки. На Дальнем Востоке предпочитают дарить вещи, сделанные своими руками, и чаще других приносят их на празднование новоселья.

Россияне относятся к выбору подарка ответственно: 63 процента опрошенных покупают их за несколько недель до праздника, другие 30 процентов делают это за 2-3 дня. Для большей части респондентов выбор презента оказался приятной заботой, а не «бременем». Получать при этом жители в большинстве хотели бы полезные подарки — так ответили 60 процентов. Также опрошенные говорили о презенте в виде денег и подарках-впечатлениях.

Бюджет у жителей оказался скромным — 48 процентов тратят на подарок от одной до пяти тысяч рублей, а еще 31 процент отдает и до 15 тысяч. Вишлисты (списки желанных презентов) при этом приветствуются, хотя и подарок «от себя» 70 процентов принимают с радостью, ведь главное — внимание.

Ранее сообщалось, что казанцы считают подарок дорогостоящим, если его цена превышает 300 тысяч рублей. При этом 10 процентов жителей никогда не получали подарки дороже 30 тысяч.

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