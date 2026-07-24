Общество
24 июля 18:42
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«Вечерняя Казань»

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Бастрыкин объявил игровые чаты идеально средой для вербовки

На уловки обычно попадается молодежь.

Бастрыкин объявил игровые чаты идеально средой для вербовки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что чаты на игровых платформах становятся идеальной средой для вербовки молодежи на совершение терактов и диверсий. Об этом пишет ТАСС.

Так происходит потому, что в мире игр стираются границы, подростки и дети чувствуют себя там в безопасности. А опытные манипуляторы начинают с безобидных просьб, например, скинуть координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить локацию в игру, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте.

В итоге подростки втягиваются в «квест» и становятся реальными преступниками. После выполнения первого «невинного» задания, дети попадают на крючок. А дальше в дело идет шантаж, запугивание, угрозы расправы над близкими или, наоборот, обещания «золотых гор» и повышение статуса в игре. При этом вербовщики создают иллюзию безнаказанности и значимости предлагаемых им действий.

Ранее сообщалось, что ячейку террористов для вербовки и дальнейшей отправки в Сирию нашли в Анапе. Задержаны трое участников, у них провели обыски.

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