Бастрыкин объявил игровые чаты идеально средой для вербовки
На уловки обычно попадается молодежь.
Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что чаты на игровых платформах становятся идеальной средой для вербовки молодежи на совершение терактов и диверсий. Об этом пишет ТАСС.
Так происходит потому, что в мире игр стираются границы, подростки и дети чувствуют себя там в безопасности. А опытные манипуляторы начинают с безобидных просьб, например, скинуть координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить локацию в игру, сфотографировать что-то для конкурса или оставить пакет в условном месте.
В итоге подростки втягиваются в «квест» и становятся реальными преступниками. После выполнения первого «невинного» задания, дети попадают на крючок. А дальше в дело идет шантаж, запугивание, угрозы расправы над близкими или, наоборот, обещания «золотых гор» и повышение статуса в игре. При этом вербовщики создают иллюзию безнаказанности и значимости предлагаемых им действий.
Ранее сообщалось, что ячейку террористов для вербовки и дальнейшей отправки в Сирию нашли в Анапе. Задержаны трое участников, у них провели обыски.
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