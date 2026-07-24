Грозы и дождь не оставят Татарстан в выходные
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
В Главном управлении МЧС России по Татарстану предупредили, что 25 июля, в субботу, в республике будут грозы. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. А в Казани — от 15 до 18 метров в секунду. Ночью местами пройдет сильный дождь.
Татарстанцев просят соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций стоит позвонить по телефону 112.
Напомним, днем 25 июля существенных осадков не будет, ожидается 28-33 градуса. В воскресенье, 26 июля, осадки маловероятны. Станет еще жарче – до 30-35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 17-22 градусов.
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