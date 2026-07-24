Общество
24 июля 19:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Грозы и дождь не оставят Татарстан в выходные

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Грозы и дождь не оставят Татарстан в выходные

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Главном управлении МЧС России по Татарстану предупредили, что 25 июля, в субботу, в республике будут грозы. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. А в Казани — от 15 до 18 метров в секунду. Ночью местами пройдет сильный дождь.

Татарстанцев просят соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций стоит позвонить по телефону 112.

Напомним, днем 25 июля существенных осадков не будет, ожидается 28-33 градуса. В воскресенье, 26 июля, осадки маловероятны. Станет еще жарче – до 30-35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 17-22 градусов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В районе Татарстана, где расположены склады Wildberries и OZON, сбили БПЛА

Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.

прокуратура РТ
Водитель в Татарстане отрицает вину за смерть ребенка, который разбился о столбы

На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

прокуратура Татарстана
Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

СУ СКР по Татарстану
Возбуждено дело после смертельного ДТП с шестью подростками в Зеленодольске

В Chevrolet находились семь человек.

соцсети
Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе после обрыва троса

Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.