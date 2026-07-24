Общество
24 июля 19:26
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«Вечерняя Казань»

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Останина о домашнем насилии: «Уголовные дела годами не доходят до приговора»

По мнению депутата, проблему избиения в семьях нужно решать комплексно, поскольку это вопрос и политики, и экономики, и воспитания.

Останина о домашнем насилии: «Уголовные дела годами не доходят до приговора»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме высказались о проблеме домашнего насилия в России. Жесткими законами проблему не решить, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина, поскольку они далеко не всегда исполняются. Заняться данным вопросом нужно комплексно, потому что причин у побоев в семье множество — от дисфункциональных отношений в семье до экономического состояния страны.

«Я знаю возбужденные уголовные дела, которые годами не доходят до приговора. <…> Я всегда беру такие истории под личный контроль и дохожу до Верховного суда, но это же неправильно, когда все работает только в ручном формате и решается пинком», — приводит слова Останиной «Газета.Ru».

Она добавила, что фракция КПРФ с самого начала выступила против поправок 2017 года, делающих первичные побои административным нарушением. Из-за этого случаи домашнего насилия в России закономерно участились. При этом в стране наблюдается дефицит кризисных центров и мест, где занимаются назревающими конфликтами в паре.

Ранее Останина выдвинула предложение вернуть уголовную ответственность за побои в семье при первом совершении правонарушения. Декриминализация домашнего насилия создала ощущение безнаказанности у агрессоров, считает депутат.

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