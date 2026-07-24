Авиапредприятие оштрафовали за нарушение лицензионных требований.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время проверки соблюдения требований законодательства в сфере здравоохранения в медпункте аэропорта Бегишево сотрудники Камской транспортной прокуратуры выявили нарушения.

Так, в процедурном кабинете медпункта обнаружились лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности, использование которых могло причинить вред здоровью пассажиров и работников аэропорта. Налицо было нарушение лицензионных требований в сфере оказания медицинской помощи.

По требованию транспортного прокурора нарушения устранили. Арбитражный суд Татарстана привлек авиапредприятие к административной ответственности и оштрафовал его на 50 тысяч рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что Минздрав впервые утвердил стандарт лечения детей при кори без осложнений. Лечение длится три недели, в стандарт вошли анализы на антитела и КТ лёгких.

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