Прокуратура нашла просроченные препараты в медпункте аэропорта Бегишево
Авиапредприятие оштрафовали за нарушение лицензионных требований.
Во время проверки соблюдения требований законодательства в сфере здравоохранения в медпункте аэропорта Бегишево сотрудники Камской транспортной прокуратуры выявили нарушения.
Так, в процедурном кабинете медпункта обнаружились лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности, использование которых могло причинить вред здоровью пассажиров и работников аэропорта. Налицо было нарушение лицензионных требований в сфере оказания медицинской помощи.
По требованию транспортного прокурора нарушения устранили. Арбитражный суд Татарстана привлек авиапредприятие к административной ответственности и оштрафовал его на 50 тысяч рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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