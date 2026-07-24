Минздрав впервые утвердил стандарт лечения детей при кори без осложнений
Лечение длится три недели, в стандарт вошли анализы на антитела и КТ лёгких.
Министерство здравоохранения России впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям, заболевшим корью без осложнений. Как сообщило РИА Новости, средняя продолжительность лечения составит 21 день.
При диагностике ребёнка должны осмотреть четыре врача: инфекционист, невролог, оториноларинголог и педиатр. Среди лабораторных исследований — анализы на С-реактивный белок и прокальцитонин, биохимия, общий анализ крови и мочи, а также определение антител IgG и IgM к вирусу кори. Первые показывают, есть ли у ребёнка иммунитет после болезни или прививки, вторые — главный маркер острой инфекции. Из инструментальных методов прописаны ЭКГ, компьютерная томография грудной полости и рентген лёгких.
В лечение включены ежедневный осмотр инфекционистом, повторный приём педиатра, при необходимости — суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом. Из лекарств в стандарт вошли ибупрофен, парацетамол и растворы для поддержания водно-электролитного баланса. Также прописано лечебное питание по основному варианту стандартной диеты.
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