Лечение длится три недели, в стандарт вошли анализы на антитела и КТ лёгких.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство здравоохранения России впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям, заболевшим корью без осложнений. Как сообщило РИА Новости, средняя продолжительность лечения составит 21 день.

При диагностике ребёнка должны осмотреть четыре врача: инфекционист, невролог, оториноларинголог и педиатр. Среди лабораторных исследований — анализы на С-реактивный белок и прокальцитонин, биохимия, общий анализ крови и мочи, а также определение антител IgG и IgM к вирусу кори. Первые показывают, есть ли у ребёнка иммунитет после болезни или прививки, вторые — главный маркер острой инфекции. Из инструментальных методов прописаны ЭКГ, компьютерная томография грудной полости и рентген лёгких.

В лечение включены ежедневный осмотр инфекционистом, повторный приём педиатра, при необходимости — суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом. Из лекарств в стандарт вошли ибупрофен, парацетамол и растворы для поддержания водно-электролитного баланса. Также прописано лечебное питание по основному варианту стандартной диеты.

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