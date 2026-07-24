Отдых продлится с 27 июля по 16 августа.

Автор фото: www.lada.ru

Новый корпоративный отпуск на «Автовазе» начнется 27 июля и продолжится до 16 августа. В это время на заводе проведут ремонт, обслуживание и модернизацию техоборудования. В частности подготовят к финальному запуску кроссовер Lada Azimut, сообщил автопроизводитель.

Также завод планирует улучшить условия труда работников. На все эти работы направят более 370 миллионов рублей. За весь отпуск намерены выполнить свыше 13 тысяч задач: монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на детали кузова и многое другое. Отдельное внимание уделят развитию модельного ряда Lada — подготовятся к выпуску оснащенной автоматической трансмиссией Lada Granta в 2027 году.

Напомним, что прошлый корпоративный отпуск был на «Автовазе» с 4 по 13 мая. А недавно в такой же отпуск уходили сотрудники КАМАЗа - с 13 по 26 июля. При том, что изначально работникам хотели предоставить три недели летнего отдыха, но его сократили до двух из-за увеличившегося количества заказов на грузовики новой модели К5.

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