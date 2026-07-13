КАМАЗ приостановил производство до 27 июля из-за корпоративного отпуска
Изначально сотрудникам хотели дать три недели летнего отдыха, но из-за увеличившегося количества заказов его сократили до двух.
Челнинское предприятие «КАМАЗ» на 14 дней останавливает производство основной продукции в связи с периодом корпоративного отпуска сотрудников. Он продлится с 13 по 26 июля, сообщает «Интерфакс».
Изначально работникам хотели предоставить три недели летнего отдыха, но его сократили до двух из-за увеличившегося количества заказов на грузовики новой модели К5. По словам главы КАМАЗа Сергея Когогина, интерес к новой линейке вызывает «осторожный оптимизм» по поводу продаж во втором полугодии.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что челнинское предприятие испытывает серьезное давление со стороны китайских производителей и тяжело переживает последствия падения рынка. По итогам года чистый убыток КАМАЗа по МСФО достиг рекордных 43 миллиардов рублей. При этом годом ранее завод фиксировал чистую прибыль в 731 миллион рублей. Выручка при этом снизилась незначительно.
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