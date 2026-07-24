После страшного ДТП в Зеленодольске на участке дороги усилят меры безопасности
Планируется установить специальные ограждения и комплекс фото- и видеофиксации скоростного режима.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев провел внеплановое заседание Комиссии по безопасности дорожного движения. Обсуждалось ДТП на улице Волжская, где погибли шесть человек.
Планируется принять ряд технических решений по усилению безопасности на этом участке дороги. Там установят специальное ограждение и комплекс фото- и видеофиксации скоростного режима.
Афанасьев принес соболезнования семьям погибших.
Напомним, предварительно, водитель не справился с управлением, врезался в дерево. Машина загорелась. У автомобилиста не было водительских прав. Все погибшие и пострадавший 15-летний подросток — жители Марий-Эл. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц. Единственный выживший сейчас находится в ДРКБ. Его состояние оценивают как тяжелое. Но парень в сознании и дышит самостоятельно. Ожоги покрывают 30 процентов тела.
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