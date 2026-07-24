В ДРКБ рассказали о состоянии единственного выжившего в ДТП в Зеленодольске
Медики обработали ожоги.
Состояние 15-летнего подростка, который оказался единственным выжившим в аварии в Зеленодольске, оценивается как тяжелое, но стабильное. Он в сознании, дышит самостоятельно, сообщили в ДРКБ.
Врачи уже обработали ожоги, которые покрывают 30 процентов его тела. Пациент получает терапию в полном объеме, добавили в больнице.
Напомним, в страшной аварии погибли шесть человек. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в дерево. Машина загорелась. Оказалось, что за рулем был 30-летний мужчина без водительских прав. А все находившиеся там — жители Марий-Эл. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.
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