Общество
24 июля 12:53
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«Вечерняя Казань»

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В «Алабуга Политех» прокомментировали фейки, дискредитирующие площадку

Команда образовательного центра выпустила видеоролик, где детально разбирают всю недостоверную информацию.

В «Алабуга Политех» прокомментировали фейки, дискредитирующие площадку

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Образовательный центр «Алабуга Политех» выступил с официальным опровержением недостоверных сведений, которые в последнее время активно распространяются в сети. Руководство центра расценивает появление данных материалов как часть целенаправленной информационной кампании, направленной на дискредитацию репутации площадки, и отмечает, что на продвижение сомнительных публикаций недоброжелатели тратят значительные финансовые ресурсы. В ответ на попытки исказить реальную картину перспектив обучения, команда «Алабуга Политех» выпустила видеоролик, где детально разбираются самые распространенные фейки. Видео опубликовано в соцсетях.

В частности, пресс-служба «Алабуга Политех» прояснила ситуацию с графиком работы, подчеркнув, что интенсивный темп обучения продиктован практико-ориентированной моделью погружения в реальные проекты, а не эксплуатацией студентов. Развенчан и миф о массовой занятости всех учащихся на сборке беспилотников: на деле по данному профилю работает лишь около 10% студентов, тогда как подавляющее большинство осваивает еще 19 других востребованных направлений — от микроэлектроники до BIM-проектирования. Отдельное внимание было уделено юридическим аспектам: представители центра категорически опровергли слухи о наличии каких-либо финансовых неустоек при отчислении, а также подтвердили наличие всех необходимых государственных лицензий, дающих право на ведение образовательной деятельности.

В образовательном центре подчеркивают, что в условиях нарастающего потока дезинформации критически важно опираться на проверенные факты. Опубликованный видеоролик демонстрирует реальный процесс дуального обучения, где теория сочетается с практикой на высокотехнологичном оборудовании, и наглядно показывает, какие возможности для карьерного роста открываются перед выпускниками. Команда центра призывает абитуриентов и их родителей доверять только официальным источникам информации, чтобы сделать осознанный выбор в пользу профессионального будущего.

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