Заранее приезд президента не анонсировался.

Автор фото: max.ru/uac_rus

Президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод. Его сопровождают глава «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Экскурсию проводит директор авиазавода Андрей Сойнов.

Российский лидер осмотрел цеха производства отечественного самолёта МС-21. Здесь собирают серийные импортозамещённые гражданские лайнеры МС-21–310. Сейчас в разной степени готовности находится 18 воздушных судов.

Также Путину показали опытный образец самолёта Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжёлых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море. О ходе испытаний опытной машины и преимуществах самолета рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов, пишет ОАК в «Максе».

Отметим, что приезд Путина на авиазавод не анонсировался заранее.

Ранее сообщалось, что США дали сигнал, что хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами. В МИД России назвали это не реверансом, а рациональной логикой.

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