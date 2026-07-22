В МИД России назвали это не реверансом, а рациональной логикой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Соединённые Штаты Америки, которые в декабре примут саммит «Группы двадцати» (G20) в Майами, дали понять, что хотели бы видеть на этой встрече Владимира Путина. Как рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, президент Дональд Трамп не раз публично говорил о пользе участия российского лидера, и такой же сигнал идёт от команды американского шерпы.

По словам дипломата, это не политический жест, а трезвый расчёт. Саммит — площадка для прямого диалога лидеров, который сейчас особенно нужен. Без России, подчеркнул Бердыев, эффективно справляться с мировыми кризисами невозможно. При этом вопрос об уровне участия Москвы ещё будет обсуждаться, а приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту.

Бердыев также напомнил принцип экс-главы МИД СССР Андрея Громыко: встречи лидеров требуют подготовки и понимания возможного результата. Этот подход, по его мнению, актуален и сейчас.

Ранее мы писали, что Трамп назвал Россию среди стран, способных влиять на выборы в США. Американский президент также упомянул Китай, Иран и Северную Корею.

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