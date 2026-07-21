МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России
Военного атташе и его помощника объявили персонами нон грата в ответ на действия Рима.
Россия высылает двух итальянских дипломатов. Как заявили в МИД, военному атташе посольства Италии Витторио Паррелла и его помощнику Давиде Д'Априле вместе с семьями предписано покинуть страну в течение трёх суток. Оба объявлены персонами нон грата.
Это прямой ответ на аналогичные шаги итальянской стороны. В министерстве подчеркнули, что любые провокации против российских дипломатов будут встречать жёсткий и адекватный ответ.
Ранее мы писали, что США и Иран оказались на грани полномасштабной войны после гибели военных. Пентагон наращивает авиацию на Ближнем Востоке, но признаёт нехватку ресурсов для безопасных операций.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?