Военного атташе и его помощника объявили персонами нон грата в ответ на действия Рима.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россия высылает двух итальянских дипломатов. Как заявили в МИД, военному атташе посольства Италии Витторио Паррелла и его помощнику Давиде Д'Априле вместе с семьями предписано покинуть страну в течение трёх суток. Оба объявлены персонами нон грата.

Это прямой ответ на аналогичные шаги итальянской стороны. В министерстве подчеркнули, что любые провокации против российских дипломатов будут встречать жёсткий и адекватный ответ.

Ранее мы писали, что США и Иран оказались на грани полномасштабной войны после гибели военных. Пентагон наращивает авиацию на Ближнем Востоке, но признаёт нехватку ресурсов для безопасных операций.

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