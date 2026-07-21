Путин продлил безвизовый режим с Китаем
Упрощенный въезд в Россию для гостей из страны-соседа утвержден до конца следующего года.
Жители КНР смогут в безвизовом порядке посещать Россию еще 1,5 года. Указ об этом подписал президент Владимир Путин 20 июля. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов.
Безвизовый режим продлен до 31 декабря 2027 года включительно. Решение было принято после переговоров Путина и главы Китая Си Цзиньпина в мае. Лидеры также заключили ряд документов, в том числе «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и «Декларацию о становлении многополярного мира».
Напомним, что россияне могут ездить в Китай на 30 дней без визы с 15 сентября прошлого года. Изначально планировалось, что практика продолжится только до 14 сентября 2026 года.
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