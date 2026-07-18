Политика
18 июля 09:33
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«Вечерняя Казань»

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Лавров заявил, что Россия приняла предложения Трампа на Аляске

По словам министра, Европа и Зеленский пытаются оттащить американского лидера от этих договорённостей.

Лавров заявил, что Россия приняла предложения Трампа на Аляске

Автор фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Азербайджана сообщил, что Москва приняла предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на встрече на Аляске. Однако теперь, по его словам, от этих договорённостей американского лидера пытаются увести европейские союзники и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — сказал Лавров.

Он добавил, что американские переговорщики пусть занимаются задачами, которые перед ними ставит президент, а Россия продолжит решать свои.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин чётко обозначил: работа, начатая после провала всех прежних мирных попыток, будет выполнена.

Ранее мы писали, что Трамп назвал Россию среди стран, способных влиять на выборы в США. Американский президент также упомянул Китай, Иран и Северную Корею.

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