Песков: «Быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет»
Москва сохраняет открытость для урегулирования конфликта по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет перспектив для быстрого урегулирования конфликта на Украине. Но Москва остается открытой для этого пути.
Песков подчеркнул, что для России не имеет значения, кто министр обороны Украины. Москве важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, которое позволит прийти на мирное урегулирования или завершить спецоперацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул имитацию Западом готовности к переговорам по Украине. Западные страны перешли к открытым ультиматумам в адрес России.
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