Политика
17 июля 09:12
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«Вечерняя Казань»

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Трамп назвал Россию среди стран, способных влиять на выборы в США

Американский президент также упомянул Китай, Иран и Северную Корею.

Трамп назвал Россию среди стран, способных влиять на выборы в США

Автор фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия входит в число противников, которые могут оказывать влияние на американские выборы. По его словам, власти США рассекречивают данные разведки, подтверждающие уязвимость избирательных систем.

«Мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», — сказал Трамп.

Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Ранее мы писали, что Владимир Путин и Трамп не созвонились после анонса телефонного разговора. Диалог не состоялся из-за занятости американского лидера после контактов в Анкаре.

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