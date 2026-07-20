Политика
20 июля 22:49
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«Вечерняя Казань»

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В Кремле приветствуют возможность встречи Лаврова и Рубио на Филиппинах

Глава МИДа России и госсекретарь США рассчитывают пересечься на полях саммита АСЕАН.

В Кремле приветствуют возможность встречи Лаврова и Рубио на Филиппинах

Автор фото: kremlin.ru

В Москве положительно относятся к потенциальной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», — приводит его слова РИА Новости.

О готовности встретиться с Лавровым и с главой МИД Китая Ван И ранее заявил Марко Рубио. Встреча планируется на полях саммита АСЕАН на Филиппинах, на который госсекретарь прибыл 19 июля. Министр иностранных дел России также посетит саммит с 21 по 23 июля. Лавров изложит свое видение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе он коснется темы «конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Кремль принял предложения президента США Дональда Трампа, озвученные в рамках на встречи на Аляске. Однако в нынешней ситуации европейские союзники и глава Украины Владимир Зеленский пытаются увести американского лидера от договоренностей.

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