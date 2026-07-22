Россия решила подключиться в спор Литвы и Белоруссии о мигрантах в суде ООН
Москва официально заявила о вступлении в дело в качестве третьей стороны.
Россия подключилась к судебному разбирательству между Литвой и Белоруссией в Международном суде ООН. Как сообщили в МИД РФ, 20 июля Москва официально уведомила о намерении вступить в процесс в качестве третьей стороны. Дело касается обвинений Литвы в адрес Белоруссии в незаконном ввозе мигрантов, которые Вильнюс выдвинул ещё в 2025 году. Речь идёт о событиях 2021 года, когда, по утверждению литовской стороны, Минск организовал масштабный поток нелегалов через границу. Литва требует компенсировать расходы на укрепление рубежей.
В российском дипведомстве пояснили, что участие Москвы должно помочь правильному и добросовестному толкованию протокола против незаконного ввоза мигрантов и конвенции против транснациональной преступности. Там считают, что попытки исказить смысл международных документов подрывают основы права и ведут к политизации судебных органов.
Ранее мы писали, что США дали сигнал, что хотят видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами. В МИД России назвали это не реверансом, а рациональной логикой.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?