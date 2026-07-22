Политика
22 июля 08:09
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«Вечерняя Казань»

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Россия решила подключиться в спор Литвы и Белоруссии о мигрантах в суде ООН

Москва официально заявила о вступлении в дело в качестве третьей стороны.

Россия решила подключиться в спор Литвы и Белоруссии о мигрантах в суде ООН

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россия подключилась к судебному разбирательству между Литвой и Белоруссией в Международном суде ООН. Как сообщили в МИД РФ, 20 июля Москва официально уведомила о намерении вступить в процесс в качестве третьей стороны. Дело касается обвинений Литвы в адрес Белоруссии в незаконном ввозе мигрантов, которые Вильнюс выдвинул ещё в 2025 году. Речь идёт о событиях 2021 года, когда, по утверждению литовской стороны, Минск организовал масштабный поток нелегалов через границу. Литва требует компенсировать расходы на укрепление рубежей.

В российском дипведомстве пояснили, что участие Москвы должно помочь правильному и добросовестному толкованию протокола против незаконного ввоза мигрантов и конвенции против транснациональной преступности. Там считают, что попытки исказить смысл международных документов подрывают основы права и ведут к политизации судебных органов.

Ранее мы писали, что США дали сигнал, что хотят видеть Владимира Путина на саммите G20 в Майами. В МИД России назвали это не реверансом, а рациональной логикой.

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