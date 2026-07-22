Политика
22 июля 08:45
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«Вечерняя Казань»

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Больше 43 тысяч татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году

Министр по делам молодёжи республики назвал это первым серьёзным гражданским опытом для 18-летних.

Больше 43 тысяч татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане на предстоящих выборах депутатов Госдумы впервые проголосуют более 43 тысяч молодых людей. По данным Центризбиркома республики, на 1 июля в регионе зарегистрировано почти 3 миллиона избирателей, и треть из них — молодёжь.

Министр по делам молодёжи республики Азат Кадыров назвал это первым серьёзным гражданским опытом для 18-летних. «Право голоса — одна из таких вещей. В этом году молодые люди впервые придут на участки и поймут, что от их решения многое зависит», — сказал он.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул, что будущее республики и страны зависит от осознанной позиции молодых избирателей. Он рассчитывает на высокую явку нового поколения.

Для помощи на участках уже формируют волонтёрский корпус. Добровольцы будут работать с маломобильными гражданами, дежурить в больницах и на информационных стойках в вузах. Исполнительный директор центра добровольчества Айрат Мубаракшин отметил, что опыт прошлых лет показал: людям важна такая поддержка, и волонтёры с ней отлично справляются. Обучение добровольцев уже идёт.

Ранее мы писали, что по Татарстану на выборах депутатов Госдумы выдвинуты 120 кандидатов. Избирательная кампания в республике развивается активно.

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