Политика
21 июля 20:54
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«Вечерняя Казань»

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Песков о размещении военных НАТО на Украине: «Для нас это абсолютно неприемлемо»

Конкретный план по введению иностранных войск на территорию противника действительно существует, объяснил пресс-секретарь.

Песков о размещении военных НАТО на Украине: «Для нас это абсолютно неприемлемо»

Автор фото: kremlin.ru

На высшем уровне неоднократно упоминалась возможность размещения военных контингентов Евросоюза и НАТО на территории Украины, однако Россия такой вариант развития событий не приемлет. Введение войск якобы должно стать гарантией безопасности для противника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Для нас это абсолютно неприемлемо», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

До этого президент России Владимир Путин также заявил, что размещение иностранных военных на Украине не понадобится в случае достижения мирной договоренности. В Кремле законными целями будут считать любые войска на территории противника.

Ранее Песков подчеркнул, что на данный момент перспектив для быстрого урегулирования конфликта на Украине нет. Кремль при этом остается открытым к переговорам.

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