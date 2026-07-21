Подобные визиты обычно проходят в непубличном режиме.

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, приедет ли в Россию глава ФБР Кэш Патель. Его слова приводит ТАСС.

Ранее информацией о визите главы ФБР поделилась газета Politico. В статье говорилось, что Патель собирается посетить страну в октябре. Но Песков заверил, что такие визиты проходят в непубличном режиме.

Ранее Песков назвал гарантированной безопасность России. В обществе идет дискуссия, как поддерживать безопасность страны. По его словам, есть сторонники как решительных, так и более сдержанных мер.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.