Политика
21 июля 17:57
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«Вечерняя Казань»

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Песков не знает о визите главы ФБР в Россию

Подобные визиты обычно проходят в непубличном режиме.

Песков не знает о визите главы ФБР в Россию

Автор фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, приедет ли в Россию глава ФБР Кэш Патель. Его слова приводит ТАСС.

Ранее информацией о визите главы ФБР поделилась газета Politico. В статье говорилось, что Патель собирается посетить страну в октябре. Но Песков заверил, что такие визиты проходят в непубличном режиме.

Ранее Песков назвал гарантированной безопасность России. В обществе идет дискуссия, как поддерживать безопасность страны. По его словам, есть сторонники как решительных, так и более сдержанных мер.

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