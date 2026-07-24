Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
Ночью в Зеленодольске на улице Волжской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, в результате чего погибли все, кто находился в машине. Жертвами аварии стали шесть человек — сам водитель и пять пассажиров, все они скончались на месте от полученных травм. Выжил лишь один человек — он в больнице.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. По факту случившегося органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Ход процессуальной проверки и дальнейшего следствия взят на контроль в прокуратуре.
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