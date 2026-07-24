Происшествия
24 июля 07:21
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«Вечерняя Казань»

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Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Шесть человек погибли в ДТП с Chevrolet Lanos в Зеленодольске ночью

Автор фото: прокуратура Татарстана

Ночью в Зеленодольске на улице Волжской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением, в результате чего погибли все, кто находился в машине. Жертвами аварии стали шесть человек — сам водитель и пять пассажиров, все они скончались на месте от полученных травм. Выжил лишь один человек — он в больнице.

Автор фото: прокуратура Татарстана

Автор фото: прокуратура Татарстана

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев. По факту случившегося органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Ход процессуальной проверки и дальнейшего следствия взят на контроль в прокуратуре.

Ранее мы писали, что жительнице Казани грозит срок за ДТП с грузовиком. Женщина в метель решила пойти на обгон.

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