Происшествия
22 июля 15:59
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«Вечерняя Казань»

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Жительнице Казани грозит срок за ДТП с грузовиком

Женщина в метель решила пойти на обгон.

Жительнице Казани грозит срок за ДТП с грузовиком

Автор фото: прокуратура РТ

Суд ждет 44-летнюю жительницу Казани. Она устроила ДТП на М-12 зимой. В метель водитель ехала на Kia Rio и решила обогнать грузовик SHACMAN. Машину занесло, и она врезалась в большегруз.

Пострадал пассажир легковушки — он получил тяжелые травмы. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Автор фото: прокуратура РТ

Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане. Смертельная авария случилась в Апастовском районе.

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