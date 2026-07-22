Жительнице Казани грозит срок за ДТП с грузовиком
Женщина в метель решила пойти на обгон.
Суд ждет 44-летнюю жительницу Казани. Она устроила ДТП на М-12 зимой. В метель водитель ехала на Kia Rio и решила обогнать грузовик SHACMAN. Машину занесло, и она врезалась в большегруз.
Пострадал пассажир легковушки — он получил тяжелые травмы. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане. Смертельная авария случилась в Апастовском районе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?