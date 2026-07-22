Женщина в метель решила пойти на обгон.

Автор фото: прокуратура РТ

Суд ждет 44-летнюю жительницу Казани. Она устроила ДТП на М-12 зимой. В метель водитель ехала на Kia Rio и решила обогнать грузовик SHACMAN. Машину занесло, и она врезалась в большегруз.

Пострадал пассажир легковушки — он получил тяжелые травмы. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Автор фото: прокуратура РТ

Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане. Смертельная авария случилась в Апастовском районе.

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