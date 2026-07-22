Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Краснодаре и Кубани
Есть раненые.
Ночью украинские беспилотники ударили по Краснодарскому краю. В Краснодаре обломки дронов попали в две многоэтажки, в станице Динской — в два частных дома. По предварительным данным, там пострадавших нет. Но в самом Краснодаре после атаки загорелся складской комплекс — там ранены три человека, их госпитализировали. В Армавире вспыхнуло предприятие.
Аэропорт Краснодара временно не работает, в городе включали сирену. Беспилотники также пытались атаковать Невинномысск в Ставропольском крае. Силы ПВО сбили несколько дронов, но на окраине пострадал склад, ранены два человека, угрозы жизни нет.
В Ленобласти объявляли опасность атаки БПЛА, в Пулково тоже ограничили полёты. На местах работают экстренные службы.
Ранее мы писали, что при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?