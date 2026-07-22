Происшествия
22 июля 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Краснодаре и Кубани

Есть раненые.

Беспилотники ВСУ атаковали жилые дома в Краснодаре и Кубани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью украинские беспилотники ударили по Краснодарскому краю. В Краснодаре обломки дронов попали в две многоэтажки, в станице Динской — в два частных дома. По предварительным данным, там пострадавших нет. Но в самом Краснодаре после атаки загорелся складской комплекс — там ранены три человека, их госпитализировали. В Армавире вспыхнуло предприятие.

Аэропорт Краснодара временно не работает, в городе включали сирену. Беспилотники также пытались атаковать Невинномысск в Ставропольском крае. Силы ПВО сбили несколько дронов, но на окраине пострадал склад, ранены два человека, угрозы жизни нет.

В Ленобласти объявляли опасность атаки БПЛА, в Пулково тоже ограничили полёты. На местах работают экстренные службы.

Ранее мы писали, что при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.

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