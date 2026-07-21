Происшествия
21 июля 21:20
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«Вечерняя Казань»

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В Казани ребенок повредил глаз, играя с игрушечным вертолетом

Родителей просят внимательнее следить за детьми летом.

В Казани ребенок повредил глаз, играя с игрушечным вертолетом

Автор фото: ДРКБ

Летом растет количество травм у детей. Поэтому родителям стоит с особой внимательностью за ними следить, посоветовали в ДРКБ.

Например, недавно в больницу поступил ребенок с травмой глаза. Он играл с игрушечным вертолетом, когда тот неожиданно изменил траекторию, полетел обратно и задел глаз. Мальчика экстренно госпитализировали. Ему наложили множественные швы на роговицу и склеру — наружные оболочки глаза.

Ребенка выписали домой. Сейчас он находится под амбулаторным наблюдением, через три месяца запланировано снятие швов.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал, провалившись в дыру на детской площадке в парке Казани. Игровое оборудование содержалось с нарушениями. После вмешательства прокуратуры яму устранили.

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