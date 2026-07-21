В Казани ребенок повредил глаз, играя с игрушечным вертолетом
Родителей просят внимательнее следить за детьми летом.
Летом растет количество травм у детей. Поэтому родителям стоит с особой внимательностью за ними следить, посоветовали в ДРКБ.
Например, недавно в больницу поступил ребенок с травмой глаза. Он играл с игрушечным вертолетом, когда тот неожиданно изменил траекторию, полетел обратно и задел глаз. Мальчика экстренно госпитализировали. Ему наложили множественные швы на роговицу и склеру — наружные оболочки глаза.
Ребенка выписали домой. Сейчас он находится под амбулаторным наблюдением, через три месяца запланировано снятие швов.
Ранее сообщалось, что ребенок пострадал, провалившись в дыру на детской площадке в парке Казани. Игровое оборудование содержалось с нарушениями. После вмешательства прокуратуры яму устранили.
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