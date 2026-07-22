Происшествия
22 июля 13:08
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«Вечерняя Казань»

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После удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Ялте пострадали 17 человек

Шесть раненых госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

После удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Ялте пострадали 17 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В результате налета украинских беспилотников на Ялту ранения получили 17 мирных жителей. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Минимум шесть пострадавших госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Дрон ударил в многоэтажный жилой дом.

Напомним, что в ночь на 22 июля беспилотники ВСУ ударили по Краснодарскому краю. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули на два многоэтажных дома, в станице Динской — в два частных дома. Пострадавших, к счастью, нет. Но в самом Краснодаре после налета вспыхнул склад — там ранены три человека, их госпитализировали. В Армавире загорелось предприятие.

Ранее сообщалось, что при падении фрагментов дрона в Сочи пострадала семилетняя девочка. Обломки упали на территории храма в центральном районе города.

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