В Казани осудят мужчину за съемки порно с подростками
Ситуация вскрылась, когда родители одной из девочек забили тревогу.
Под суд пойдет 35-летний мужчина, который занимался съемкой порно с несовершеннолетними. Он приехал из Ростовской области в Казань на заработки и общался с тремя жертвами через Интернет. Сами девочки жили в Забайкальском крае.
На него завели уголовные дела по нескольким статьям: «Действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера», «Развратные действия, «Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних», «Изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Тревогу забили родители одной из потерпевших. Они нашли в ее телефоне переписку и обратились в полицию. Мужчину арестовали. Следствием собрана достаточная доказательственная база: уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что суд Татарстана рассмотрит дело двух мужчин, изнасиловавших и убивших женщину. Преступление произошло на берегу озера в Ютазинском районе.
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