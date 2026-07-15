В Казани по делу гражданина Турции и Германии, обвиняемого в жестоком убийстве своей супруги, и покушении на трехлетнего сына, вдруг выяснилось, что члены семьи жертвы поддерживали иностранца, несмотря на его угрожающее поведение.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Верховном суде Татарстана по делу гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве своей супруги 34-летней Елены Рябининой, допросили двух свидетелей обвинения — тетю жертвы Ирину Малышеву и подругу Юлию Карееву.

Первая свидетельница неожиданно подтвердила слова иностранца о том, что погибшая действительно имела проблемы с алкоголем — Кареева же напротив, заявила, что Елена тщательно следила за здоровьем и никогда не злоупотребляла.

Кроме того, в суде стороны исследовали переписку Эцфела с Малышевой, из которой следует, что тетя Рябининой старалась помирить свою племянницу с абьюзером, в отношениях с которым женщина приходилось вызывать полицию. Так Малышева спасала семейные ценности из религиозных побуждений.

Как немецкий турок попал на скамью подсудимых?

51-летнему иностранцу вменяется два особо тяжких преступления, грозит за которое в том числе пожизненное наказание. Следствие считает, что мужчина заявился в квартиру к своей супруге, которая хотела с ним развестись, 24 мая прошлого года — сначала Эцфела нанес удар ножом по голове своему трехлетнему сыну, после чего расправился с Еленой, перерезав ей горло.

Известно, что произошла трагедия в день рождения сына Мете и Елены — мальчику исполнялось три года. По словам родственников жертвы, Эцфела пришел к супруге, чтобы поздравить сына. Время визита: примерно 10:53. После обеда Рябинина должна была ехать с сыном в кафе, где их ждали родственники, но те, заподозрив неладное, сами приехали в квартиру к Елене, где обнаружили труп и раненного ребенка.

Извнстно также, что в 11:15 Эцфела записал для своих родственников и друзей прощальную сториз на турецком языке, после которой вышел на балкон, залез на карниз и обещал спрыгнуть — все происходило в ЖК «Волжская гавань». Мужчину отговорили и задержали, после чего заключили под стражу.

Автор фото: соцсети

Основным мотивом преступления следствие называет ревность — Эцфела не выдержал расставания, и несколько раз хотел вернуться к Елене, но та наотрез отказывалась. Почему? На допросах родственники погибшей признавались, что после того, как Елена переехала к Мете, он издевался над ней, ревновал — и однажды, когда женщина была на последнем месяце беременности, даже выставил ее за порог. Рябининой пришлось встать на колени, чтобы не оказаться одной в чужой стране. Семья жила в Германии.

Познакомились же Мете и Елена на отдыхе в Турции в 2021 году. В мае 2022-го у них родился сын. А в конце их отношений женщине пришлось бежать из Германии вместе с ребенком.

Эцфела вину в преступлении не признал. И пока вместо внятной позиции по делу, сумел через переводчика сказать лишь то, что у Елены была алкогольная зависимость. Чего не подтвердил никто из свидетелей обвинения, за исключением тети Ирины Малышевой.

Показания тети

Перед тем, как стороны приступили к допросу, стороны исследовали переписку Эцфела и Ирины, чтобы уже по ней и задавать вопросы. Гособвинитель Алсу Хабибуллина огласила несколько листов сообщений подсудимого — из них следует, что Мете писал Ирине по приезде в Россию, просил ту посодействовать в разговоре с Еленой.



И та вместо жесткого «нет», вселяла в абьюзера надежду: «У (имя несовершеннолетнего сына Рябининой, — «ВК») должен быть отец — и это ты. Согласна, что все надо все спокойно обсудить и поговорить. Очень тебя понимаю, как мужа и отца. Постараюсь сделать все возможное, чтобы Елена сделала шаг на встречу, и вы были одной семьей. Люблю и тебя и ее, молюсь за вас. И верю, что вы будете вместе, помоги Господь», — писала Малышева для Мете.



Или вот еще одно из многих подобных сообщений: «Мете, пожалуйста успокойся, не плачь. Ты не один, мы вместе. Если приедешь, поговорим и все обсудим. Думаю, сначала лучше с Еленой. А потом уже со всеми. Постараюсь поговорить с Еленой до твоего приезда».

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Отметим, что все эти сообщения были отправлены Малышевой после того, как она получала от своей племянницы однозначный ответ «нет» — на вопрос о желании встретиться с отцом ее ребенка, и поговорить.

Вот, что писал Мете для Рябининой: «Я, тетя Ирина, у меня есть жилье, я хотел подождать у входной двери Елены, я просто боюсь, что она закричит и вызовет полицию. Я боюсь этого». Или: «Я жду перед входной дверью, надеюсь, что она помирится, но мое внутренее чувство подсказывает мне, что она скажет мне вызовет полицию». Или: «Она не хочет, чтобы я приближалась к ней, тетя Ирина».

— Елена говорила вам о причинах нежелания общения с Эцфела Мете? — уточнила прокурор.

— Нет, не говорила, — ответила свидетель.

— Никак не объясняла?

— Нет.

— В переписке Мете вам говорит, что при виде его Елена может вызвать полицию, закричать. Скажите, вам что-нибудь об этом известно, почему Елена может вызывать полицию?

— У Елены насколько я знаю, в этот период были неприятные события, связанные с роидетелями, с ее школой. Ее вызывали и в полицию, и в прокуратуру. Вероятно, она уже была до того этим расстроена, что она не хотела больше никого из полиции и прокуратуры встречаться, — пояснила свидетель.

При этом на вопрос о том, почему Малышева поддерживала Эцфела, свидетель заявила: «Я православный человек и господь нас учит любить людей». По этим же причинам женщина выступала за «сохранение семьи». Также свидетель подвердила слова подсудимого о том, что у Елены были проблемы с алкоголем — об этом говорили в семье. Но подробностей Малышева не знает.

Почему Елена могла вызвать полицию?

Совсем в другом ключе прошел допрос подруги погибшей — свидетельницы Юлии Кареевой, доцента КГАСУ. В суде женщина заявила, что ее подруга не злоупотребляла алкоголем, при этом всегда была «на спорте», следила за собой.



При этом рассказала почему Елена не хотела жить со своим мужем и подала на развод — сказала, что тот поднимал на нее руку, ревновал. Перед своим приездом в Россию Елена, со слов Краеевой, даже говорила, что «лучше будет жить с бомжами на Баумана, но в Казани, а не там».



На вопросы защиты Кареева также пояснила, что видела подсудимого и Рябинину вместе на похоронах за несколько месяцев до убийства. Елена, как заявила свидетель, все же позволяла Эцфела видеться с ребенком.