На нефтяном предприятии в Югре предотвратили теракт
Подозреваемого задержали около заранее оборудованного схрона, из которого он забрал самодельное взрывное устройство.
В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, намеревавшегося устроить теракт на одном из нефтяных предприятий в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. Подозреваемого поймали при попытке скрыться в Тюменской области рядом с заранее оборудованным схроном, из которого он забрал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба органа.
С украинскими кураторами агент общался через мессенджер — там он также передавал стороне противника данные об объектах топливно-энергетического комплекса. Во время осмотра у подозреваемо изъяли СВУ, состоящее из электродетонатора, таймера-замедлителя и 1,5 килограмма взрывчатки иностранного происхождения. Также ФСБ нашла мобильные телефоны с переписками с украинскими спецслужбами.
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