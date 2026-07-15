Происшествия
15 июля 15:37
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«Вечерняя Казань»

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На нефтяном предприятии в Югре предотвратили теракт

Подозреваемого задержали около заранее оборудованного схрона, из которого он забрал самодельное взрывное устройство.

На нефтяном предприятии в Югре предотвратили теракт

Автор фото: ЦОС ФСБ РФ

В Тюменской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, намеревавшегося устроить теракт на одном из нефтяных предприятий в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. Подозреваемого поймали при попытке скрыться в Тюменской области рядом с заранее оборудованным схроном, из которого он забрал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба органа.

С украинскими кураторами агент общался через мессенджер — там он также передавал стороне противника данные об объектах топливно-энергетического комплекса. Во время осмотра у подозреваемо изъяли СВУ, состоящее из электродетонатора, таймера-замедлителя и 1,5 килограмма взрывчатки иностранного происхождения. Также ФСБ нашла мобильные телефоны с переписками с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.

Ранее сообщалось, что трем молодым жителям Татарстана вынесут приговор по делу о террористическом акте. Они подожгли оборудование на участке железной дороги около Лениногорска с помощью горючей жидкости.

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