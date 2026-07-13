Обвиняемые действовали по заданию интернет-мошенника, который обещал заплатить им 24 тысячи рублей.

Автор фото: СКР

В республике приговор вынесут трем молодым жителям, которых обвиняют по четырем уголовным статьям: террористический акт, содействие террористической деятельности, диверсия и содействие диверсионной деятельности. В августе прошлого года на участке ж/д путей около Лениногорска они с помощью горючей жидкости подожгли оборудование, необходимое для движения поездов. Их задержали сразу после совершения преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На время следствия подозреваемые были заключены под стражу. На данный момент правоохранители пытаются найти кураторов поджога. Дело с обвинительным заключением передано в суд.

В СКР жителям напомнили, что зарубежные спецслужбы продолжают активно вербовать россиян, в том числе детей, к участию в терактах и диверсиях. При получении такого предложения необходимо обратиться в стражам порядка.

«Помните, что в соответствии со статьей 31 Уголовного кодекса Российской Федерации лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, освобождаются от уголовной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что куратор обещал подросткам вознаграждение в размере 24 тысячи рублей. Все трое находятся на учете ОПДН. Подозреваемые признали свою вину.

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