Задержаны исполнители, изъято 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями и взрывчаткой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная служба безопасности сорвала подготовку масштабных террористических атак на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, операцию готовили украинские спецслужбы.

По данным ведомства, противник забросил на территорию Брянской области контейнеры с FPV-дронами, снаряжёнными боевыми частями, и мобильными наземными станциями управления. Всё это доставлялось на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой. В арендованных гаражах дроны собирали и готовили к применению.

В ходе оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники. Изъято 24 FPV-дрона с западными нейросетевыми модулями управления, устойчивыми к средствам РЭБ, с боевыми частями весом более килограмма. Также обнаружены две мобильные наземные станции управления, работающие по спутниковым, сотовым, Wi-Fi и радиоканалам и оснащённые устройствами самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки каждая. Кроме того, изъяты средства связи, которые фигуранты использовали для общения с украинскими кураторами.

Ранее мы писали, что ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Москве. Покушение готовила 24-летняя россиянка, оказавшаяся пособницей спецслужб Украины.

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