ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Москве
Покушение готовила 24-летняя россиянка, оказавшаяся пособницей спецслужб Украины.
В столице России пресечена попытка совершения теракта против высокопоставленного служащего Минобороны. Виновницей оказалась завербованная спецслужбами Украины россиянка 2001 года рождения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, Киев вместе с представителями Запада планировал «беспрецедентную» серию атак на военные объекты и служащих с помощью БПЛА.
Девушку завербовали еще в 2024 году посредством иностранного мессенджера. Она проводила разведку и сообщала данные о нахождении целей в Москве и Санкт-Петербурге. ФСБ в ходе следствия изъяла средства для наблюдения, маскировку и телефоны. В них содержались переписки с кураторами.
Россиянка признала свою вину и оказывает содействие следствию. Ее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене, за которые пособнице грозит лишение свободы «вплоть до пожизненного».
Ранее сообщалось, что при взрыве в Монако пострадал украинский бизнесмен Владимир Ермолаев. Он получил ранения, помимо него пострадали еще двое — ребенок и женщина. Подозреваемому в покушении удалось скрыться.
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