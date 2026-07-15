Ярмарочное пространство находилось в популярном среди жителей парке.

Автор фото: МВД по РТ

Трое подростков 2009—2011 годов рождения устроили разгром в одном из парков Бугульмы — опрокинули торговые домики, повредили урны и другие элементы благоустройства. Вскоре их личности установили полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Правоохранители проводят проверку и вскоре дадут правовую оценку содеянному. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. На законных представителей также составили протоколы за ненадлежащее содержание и воспитание несовершеннолетних.

Парк пользуется популярностью у жителей. Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов в своем канале в «Максе» призвал жителей не закрывать глаза на подобные случаи и сообщать в соответствующие службы.

«Сейчас, чтобы устранить последствия вандализма, нам придется тратить дополнительные деньги на то, что уже было сделано. Деньги, которые могли быть направлены на другие полезные вещи», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали подростков, которые угнали автомобиль главы одного из предприятий. Юношам грозит до пяти лет лишения свободы.

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