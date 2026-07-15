Пенсионерка из Челнов перевела полмиллиона мошенникам, поверив в ДТП с дочерью
Возбуждено уголовное дело.
В Набережных Челнах 82-летней пенсионерке позвонили неизвестные. Они сообщили, что ее дочь попала в аварию и ей срочно нужны деньги, чтобы избежать проблем. Поверив на слово, женщина собрала 550 тысяч рублей и передала водителю такси, который был курьером мошенников.
Позже выяснилось, что с дочерью все хорошо. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Установлено, что телефоны мошенников зарегистрированы в Коми, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Самарской области, сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без шести миллионов рублей. Женщина поверила, что ее деньги пытаются похитить.
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