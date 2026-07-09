В столице Татарстана расследуют дело Милены Каримовой — бывшей сотрудницы сферы услуг, решившей собрать «инвестиции» под строительство эко-отеля. План не выгорел, женщина угодила под стражу.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани продолжается расследование дела 42–летней Милены Каримовой — матери четырех детей, якобы решившей открыть свое дело. Женщине вменяют 64 эпизода мошенничества с общим ущербом в 280 миллионов рулей. По версии следствия, Каримова втиралась к будущим «инвесторам» в доверие, убеждала тех брать на себя кредиты и передавать ей деньги, обещая вернуть больше.

Прибыль же, как утверждает защита, должна была прийти от крупного европейского инвестора, решившего вложиться в бизнес-проект от вчерашней парикмахерши. Каримова, как рассказала защита, мечтала о своем глэмпинге, но ее попросту «кинули» европейские партнеры — и все обязательства перед кредиторами легли на плечи женщине. Накануне Вахитовский райсуд Казани продлил ей заключение под стражей до 14 августа. Каримова частично признала вину.

Фабула обвинения

Дело Каримовой находится в производстве СЧ СУ МВД по Казани — начальником следственной группы является майор Руслан Маджидов. Именно он обратился в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. По словам представителя правоохранительных органов, на свободе Каримова может скрыться или оказать давление на участников дела.

Кроме того, он отметил особую сложность дела — в деле насчитывается 64 преступных эпизода, органам внутренних дел необходимо время на завершение всех следственных действий. И, суд, несмотря на возражения защиты, ходатайство удовлетворил.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Схема престуления выглядела следующим образом: потерпевшие отдавали Каримовой паспорт, та оформляла кредит, после чего деньги по расписке передавались обвиняемой. Поначалу женщина действительно выплачивала долг, но примерно через полгода перестала. На нее стали поступать заявления в полицию, и в августе 2025 года задержали.

Как говорят потерпевшие, все переговоры по сделкам проходили обычно в ее коттедже — владения должны были внушить доверие к бизнесвумен, о чем спустя время вспоминают жертвы Каримовой. И это, как ни странно сработало, хотя после вскрывшегося обмана внимание «инвесторов» привлек другой факт: обвиняемая несколько раз меняла фамилию, и, судя по всему, делала это, чтобы скрыться от других кредиторов.

Не исключают потерпевшие и того, что Каримова пошла на преступление, надеясь убедить правоохранителей в гражданско-правовом характере отношений со своими заимодавцами. Но силовики матери-одиночке не поверили — теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы и крупные финансовые потери. Ущерб по делу следствие оценило в 280 миллионов рублей. Эта цифра, впрочем, была озвучена лишь в рамках предварительного следствие, обвиненеие же в окончательной редакции женщине пока не предъявлено.

Говорит защита



В суде Каримова всеми силами пыталась не попасть в кадр камер прессы. Ко вниманию со стороны журналистов обвиняемая кажется отвыкла — в СИЗО ее провожали как региональные, так и федеральные телеканалаы.

— Я бы хотела попросить суд изменить меру пресечения на хотя бы домашний арест, чтобы я могла предотвратить тот ущерб, который сейчас наносится моим малолетним детям, который наносится в мое отсутствие, — говорила в суде обвиняемая.



Каримова отметила также, что не скрывалась от следствия, сотрудничала с правоохранителями и предоставила им всю необходимую документацию. Дополнил женщину ее адвокат Андрей Афанасьев — он просил приобщить к делу медицинские документы, свидетельствующие о затруднительном положении своей доверительницы под стражей.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Также Афанасьев высказал недоумение «математике» следствия — для защиты непонятно откуда взялась сумма ущерба, пообщав ее сократить. Адвокат напомнил, что многие из потерпевших сегодня являются банкротами и их долги в банках аннулированы.



При этом позиция защиты по делу, как стало известно «Вечерней Казани», связана желанием Каримовой открыть свой глэмпинг. Обвиняемая интересовалась этой темой, и на нее вышли нужные люди, предложили бизнес-план: Каримова должна была купить землю за 55 миллионов, внести аккредитив на счет банка в размере 17 миллионов, а также заплатить за бизнес-проект и задаток по земле.



После всех этих сделок женщина могла бы получить финансирование от «Дойче банк», располагающего во Франции, через юрлицо-посредника, находящегося в России. Так, Каримова заплатила 1,2 миллиона рублей за бизнес-план, внесла задаток за землю в размере 1,3 миллиона рублей, и внесла 17-миллионный аккредитив. После чего представители европейских организаций исчезли, считает защита.



Были ли это мошенники — или дело в санкциях, предстоит выяснить суду после утверждения обвинений.