Происшествия
11 июля 15:33
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Степан Белоенко

Журналист

После ДТП с автобусом в Татарстане вспомнили о запрете ночных перевозок

Аварии с рейсовым транспортом сообщением с Самарской областью происходят регулярно. Большая часть столкновений случается в темное время. Депутаты 10 лет добиваются запрета на перевозки ночью, но проблема не только в этом.

После ДТП с автобусом в Татарстане вспомнили о запрете ночных перевозок

Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны, произошло в ночь на 11 июля на трассе Кузайкино - Нурлат Черемшанского района республики. По данным прокуратуры водитель транспорта мог уснуть за рулем, не выбрал безопасную скорость, сошел с дороги и опрокинулся в кювет. В салоне находилось 46 человек, включая двоих детей. За медпомощью обратились 15.

По данным Минздрава РТ, в Альметьевской и Лениногорской больницах остаются 9 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

После аварии региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения. Проводится проверка, вскоре будут назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Автор фото: МЧС России

Отметим, что аварии с маршрутными автобусами на дорогах, связывающих ключевые города Татарстана с Самарой случаются регулярно. Одна из самых крупных случилась в июле 2017 года. Тогда рейсовый автобус Самара - Ижевск столкнулся с КамАЗом, опрокинулся и загорелся рядом с Заинском. В огне погибли 14 человек, 12 пострадали.

В 2024 году автобус Самара - Казань столкнулся с грузовиком в Камышинском районе. По данным ГУ МВД Самарской области, водитель маршрутки при повороте налево не уступил дорогу большегрузу MAN. В результате столкновения пострадали трое. Всего в салоне находились 29 пассажиров, из временно разместили в придорожном кафе.


Регулярность аварий с рейсовым транспортом на участках между Самарской областью и Татарстаном привлекла внимание федеральных депутатов. Начиная с трагического инцидента в 2017 году ночные рейсы критиковал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В частности он требовал запретить перевозки по причине усталости водителей.

Автор фото: ЛДПР


«В темное время суток водителю сложнее сконцентрироваться на дороге, при этом ему не всегда удается отдохнуть днем. А жертвами его невнимательности могут стать пассажиры ночного рейса. От таких перевозок давно пора отказаться — аварии становятся все чаще, а количество жертв увеличивается. ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок, сколько тысяч жертв нам ещё нужно, чтобы такая норма была принята?», заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский после очередной аварии в Ульяновской области в 2022 году.

Однако на сегодняшний день позиция партии несколько изменилась. Руководитель отделения ЛДПР в Татарстане Руслан Юсупов в разговоре с журналистом «Вечерней Казани» объяснил, что запрет ночных перевозок уже не обсуждается, инициатива устарела, да и самого Владимира Вольфовича, к сожалению, больше нет.

— Самая большая проблема в перевозках, это переработки водителей, то есть накопленная усталость и так далее. Здесь больше мы разделяем на городской , пригородный и междугородний. Сейчас выступаем с инициативой за пригородный и городской, чтобы осуществлялась работа, через брутто контракт. Что касается междугородних, там ведь нехватка персонала, от этого усталость водителей. А то, что на этом участке происходят ДТП с погибшими, на это, конечно, давным давно должны были внимание обратить местные власти и сделать все для безопасного дорожного движения. Как максимум дорогу расширить, как минимум — установить максимально свет, отбойники и так далее. Или ввести запрет на пассажирские перевозки ночью, это в компетенции местных властей, — рассказал парламентарий.

Автор фото: МЧС России


Несмотря на частые предложения о запрете перевозок в ночное время, у инициативы имеются и противники. Такое ограничение не повысит безопасность на дорогах, заявил «Радио 1» вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев


«Это абсолютно нереализуемо – не только у нас, но и в любой другой стране. Да к тому же еще непонятно, когда аварийность больше – на дороге ночью или днем в пробке. Просто последствия аварий в ночное время серьезнее, потому что скорость движения выше. Да автобусы и движутся в основном по ночам. А если они днем будут двигаться, то и днем аварии будут», – сказал Алексеев.

Бесконечная полемика сторонников и противников ограничений наводит на один неоспоримый факт — необходимо развивать инфраструктуру дорожной сети. Сеть трасс, связывающих Самару, Казань, Набережные Челны, Ульяновск и другие города построена десятилетия назад. Дорогие односторонние, что само по себе не несет опасность, однако с учетом регулярно увеличения трафика, вынуждает на модернизацию.

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