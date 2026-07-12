Происшествия
12 июля 22:07
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«Вечерняя Казань»

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Челнинец получил 9 лет колонии за убийство товарища из-за долга

Между друзьями вспыхнул конфликт, когда кредитор потребовал вернуть 8 тысяч рублей.

Челнинец получил 9 лет колонии за убийство товарища из-за долга

Автор фото: Яндекс Карты

Набережночелнинский городской суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенном в октябре 2025 года. Фигурантом дела стал ранее судимый Фарафонтов И. С., который в салоне автомобиля «Лада Ларгус» нанес потерпевшему не менее двенадцати ножевых ударов в область жизненно важных органов. От полученных ранений мужчина скончался.

Как установил суд, между обвиняемым и погибшим сложились непростые отношения на фоне долговых обязательств: Фарафонтов занял у соседа и приятеля 8000 рублей. Трагедия разыгралась 19 октября 2025 года во время совместного употребления алкоголя — потерпевший в грубой форме потребовал вернуть долг, что спровоцировало вспышку агрессии. Фарафонтов достал раскладной нож и нанес хаотичные удары.

В ходе разбирательства подсудимый признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

Действия Фарафонтова И. С. суд квалифицировал по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). С учетом всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

На данный момент приговор не вступил в законную силу, сообщается на сайте суда.

Ранее мы писали, что Верховный суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани.

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