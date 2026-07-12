Происшествия
12 июля 20:54
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«Вечерняя Казань»

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Ураган в Чистополе повредил дома и авто, спасатели устраняют последствия

Сейчас экстренные службы продолжают оценивать ущерб и устранять последствия непогоды.

Ураган в Чистополе повредил дома и авто, спасатели устраняют последствия

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Чистополе ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город днём. В 15:48 в оперативную дежурную смену Главного управления через систему «Глонасс‑112» поступило сообщение о стихийном бедствии.

Из‑за сильного ветра пострадала кровля жилого дома на улице Лесозаводской — ее частично сорвало. Из‑за щелей в перекрытиях в квартиры начала просачиваться вода. Для координации работ на место прибыли руководитель исполнительного комитета и сотрудники 67‑й пожарно‑спасательной части.

Кроме того, в городе повалено восемь деревьев — они повредили два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас экстренные службы продолжают оценивать ущерб и устранять последствия непогоды.

Ранее мы сообщали, что ливни с грозами и градом обрушатся на Татарстан.

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