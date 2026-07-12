Ураган в Чистополе повредил дома и авто, спасатели устраняют последствия
Сейчас экстренные службы продолжают оценивать ущерб и устранять последствия непогоды.
В Чистополе ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город днём. В 15:48 в оперативную дежурную смену Главного управления через систему «Глонасс‑112» поступило сообщение о стихийном бедствии.
Из‑за сильного ветра пострадала кровля жилого дома на улице Лесозаводской — ее частично сорвало. Из‑за щелей в перекрытиях в квартиры начала просачиваться вода. Для координации работ на место прибыли руководитель исполнительного комитета и сотрудники 67‑й пожарно‑спасательной части.
Кроме того, в городе повалено восемь деревьев — они повредили два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас экстренные службы продолжают оценивать ущерб и устранять последствия непогоды.
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