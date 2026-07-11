Общество
11 июля 14:12
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«Вечерняя Казань»

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Ливни с грозами и градом обрушатся на Татарстан

Ветер усилится до 21 метра в секунду.

Ливни с грозами и градом обрушатся на Татарстан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан и Казань 12 июля накроет серьёзная непогода. Днём и вечером ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и даже град. Ветер разгонится до 16–21 метра в секунду, так что на улице будет совсем некомфортно.

В ГУ МЧС России по республике просят не укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Лучше переждать удар стихии в помещении. На дорогах и тротуарах нужно быть особенно осторожными, детей не оставлять без присмотра, а пожилым и больным людям помочь. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что Эль-Ниньо усилится в ближайшие месяцы и принесет аномальную погоду. Прогнозируется череда засух, обильных осадков, волн жары на суше и в акваториях Мирового океана.

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