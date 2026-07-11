Прокуратура требует от нижнекамской компании погасить долг по зарплате
Руководитель также не оформил трудовые договоры с тремя работниками.
Во время проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Кенгерли Адалят Текнолоджис», которую провела нижнекамская прокуратура, всплыли множественные нарушения.
Так, выяснилось, что работодатель не оформил трудовые договоры с тремя работниками, хотя фактически они уже выполняли свои обязанности. Кроме того, сотрудникам не выплачивалась заработная плата.
Городская прокуратура обратилась в суд с тремя исковыми заявлениями, требуя установить факт трудовых отношений и взыскать задолженность по заработной плате - 928 тысяч рублей.
Гражданские дела находятся на стадии рассмотрения, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее сообщалось, что разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом» – АО «Кама» – не выплачивает зарплату сотрудникам. Об этом говорится в заявлении одного из работников, которое поступило в первичную профсоюзную организацию «Т1 клауд».
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