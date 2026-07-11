Общество
11 июля 03:15
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«Вечерняя Казань»

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Прокуратура требует от нижнекамской компании погасить долг по зарплате

Руководитель также не оформил трудовые договоры с тремя работниками.

Прокуратура требует от нижнекамской компании погасить долг по зарплате

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Кенгерли Адалят Текнолоджис», которую провела нижнекамская прокуратура, всплыли множественные нарушения.  

Так, выяснилось, что работодатель не оформил трудовые договоры с тремя работниками, хотя фактически они уже выполняли свои обязанности. Кроме того, сотрудникам не выплачивалась заработная плата.  

Городская прокуратура обратилась в суд с тремя исковыми заявлениями, требуя  установить факт трудовых отношений и взыскать задолженность по заработной плате - 928 тысяч рублей.

Гражданские дела находятся на стадии рассмотрения, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее сообщалось, что разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом» – АО «Кама» – не выплачивает зарплату сотрудникам. Об этом говорится в заявлении одного из работников, которое поступило в первичную профсоюзную организацию «Т1 клауд».

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