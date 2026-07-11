Зато упали цены на свежие огурцы и помидоры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане поднялись цены на некоторые продукты. Об этом говорят данные динамики потребительских цен на продовольственные товары по состоянию на 6 июля, которыми поделился Татарстанстат.

Заметнее всего подорожали овощи. Так, цена на картофель в сравнении с концом июня увеличилась на 16,21%, на морковь — на 8,95%, на белокочанную капусту — на 7,08%. Стали дороже также мясо птицы, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис и творог.

А вот свежие огурцы, помидоры, бананы, куриные яйца и черный чай слегка подешевели. Не изменилась стоимость хлеба из пшеничной муки, водки и некоторых мясных и молочных продуктов.

Ранее мы писали, что потребительский набор в Татарстане подорожал до 23,5 тысячи рублей. Это всё ещё дешевле, чем в среднем по России и многим соседним регионам.

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