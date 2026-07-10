Общество
10 июля 23:23
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«Вечерняя Казань»

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За полгода спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 16 процентов

Средняя цена авто составила 1,4 миллиона рублей.

За полгода спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 16 процентов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на вторичном рынке автомобилей в Татарстане в первом полугодии увеличился на 16% в сравнении с годом ранее. Таковы итоги исследования, которое провели эксперты Авито Авто.  

Средняя цена автомобиля составила 1,4 миллиона рублей. Самыми востребованными среди марок стали японский Mitsubishi, Kia, HAVAL, Chevrolet и Nissan.  

В топ самых популярных моделей вошли Chevrolet Niva, спрос на который вырос на 56%,  Renault Duster и Volkswagen Polo (+45% и +44% соответственно), Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, LADA Largus, Chevrolet Cruze, LADA Kalina и Hyundai Solaris.  

По итогам полугодия самой популярной моделью стала LADA Granta, средняя цена которой составила 539 тысяч рублей. На втором месте - LADA Kalina, на третьем - LADA Priora.  

При этом средняя цена некоторых автомобилей снизилась. В их числе - LADA Kalina (до 260 тысяч рублей), Mazda 3 (до 721 тысячи рублей), LADA Priora (до 282 тысяч рублей). Упала стоимость также Daewoo Matiz, Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Honda Civic, LADA Largus, Chevrolet Cruze и LADA 2112.

Ранее мы писали, что бензин в Татарстане снова подорожал, дизель перевалил за 81 рубль. За неделю все марки прибавили в цене, АИ-95 подскочил почти на два с половиной рубля.

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