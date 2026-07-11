Казанцев ждут жаркие выходные
Днем температура воздуха составит 27 градусов.
Прогнозом в Казани на предстоящие выходные, 11 и 12 июля, поделились аналитики Яндекс Погоды.
В субботу, 11 июля, казанцев ждет жаркий день. Утром столбики термометров покажут +24 градуса, днём - до +27, вечером +24 градуса. Ночью они опустятся до +20.
В воскресенье, 12 июля, синоптики обещают небольшой дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Утром термометры остановятся на отметке +22 градуса. Днём воздух прогреется до +24. Ночью температура воздуха составит +18.
Жарче всего в выходные среди российских городов-миллионников будет в Краснодаре – термометры покажут до +29 градусов. А холоднее всего - в Красноярске, где столбики не поднимутся выше +20 градусов.
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