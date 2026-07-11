Выезды были организованы также в шесть районов республики.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Реализация программы «Наш двор» в этом году идет в Татарстане более быстрыми темпами, чем в прошлом. На сегодня объем работ по благоустройству выполнен на 66%, доложила на республиканском совещании в Доме правительства РТ руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Она привела следующие цифры: дорожные работы выполнены на 75%, монтажные – на 46%, работы по установке фонарей – на 77%.

Для контроля качества работ в рамках программы «Наш двор» состоялись выезды в Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Бугульминский, Высокогорский, Заинский, Лаишевский и Лениногорский районы. Критичных замечаний во время мониторинга выявлено не было, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В Советском районе Казани идет приемка первых благоустроенных дворов. Ее успешно прошли уже семь дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что в Казани построят три новых жилых комплекса с детсадом и подземным гаражом. Два дома появятся в Адмиралтейской слободе, один — на Назарбаева.

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