Общество
11 июля 02:17
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Казани началась приемка первых благоустроенных дворов

Выезды были организованы также в шесть районов республики.

В Казани началась приемка первых благоустроенных дворов

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Реализация программы «Наш двор» в этом году идет в Татарстане более быстрыми темпами, чем в прошлом. На сегодня объем работ по благоустройству выполнен на 66%, доложила на республиканском совещании в Доме правительства РТ руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.  

Она привела следующие цифры: дорожные работы выполнены на 75%, монтажные – на 46%, работы по установке фонарей – на 77%.  

Для контроля качества работ в рамках программы «Наш двор» состоялись выезды в Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Бугульминский, Высокогорский, Заинский, Лаишевский и Лениногорский районы. Критичных замечаний во время мониторинга выявлено не было, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

В Советском районе Казани идет приемка первых благоустроенных дворов. Ее успешно прошли уже семь дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что в Казани построят три новых жилых комплекса с детсадом и подземным гаражом. Два дома появятся в Адмиралтейской слободе, один — на Назарбаева.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.