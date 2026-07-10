Два дома появятся в Адмиралтейской слободе, один — на Назарбаева.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани дали зелёный свет трём новым жилым домам. Исполком города утвердил проекты планировки двух территорий, и скоро на карте появятся два жилых комплекса в Адмиралтейской слободе и один дом на улице Назарбаева.

В Адмиралтейской слободе строить будут на улицах Адмиралтейской и Клары Цеткин. После заселения район прибавит в населении: с нынешних восьми тысяч человек вырастет почти до одиннадцати. Первый дом небольшой — всего на 143 жителя, второй куда внушительнее — на 1175. В нём же появится детский сад на 101 место, а ещё магазины, аптеки и бытовые службы. С парковками тоже продумали: 68 машин на Адмиралтейской и подземный гараж на 599 мест на Клары Цеткин.

Третий дом — пятиэтажка на 104 квартиры на улице Назарбаева. На первых этажах разместят нежилые помещения, а жильцам выделят 80 парковочных мест. Стройка в Адмиралтейской слободе начнётся уже в конце 2026 года, заселение планируют на 2030-й. Дом на Назарбаева будут возводить дольше, сдача намечена до 2040 года.

Ранее мы писали, что жители Казани против появления очередного «человейника» под их окнами. Конфликт между застройщиком и жителями домов на Меридианной из-за строительства продолжается уже несколько лет. Реконструкция теплопункта привела к планам возвести высотное ЖК. Теперь жильцы оспаривают законность строительства во дворе.

Также сообщалось, что строительство школы в казанском ЖК начали без разрешения. Прокуратура возбудила административное дело.

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